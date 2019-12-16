В Волгограде расцветают новогодние одуванчики





Вместе с уже привычными праздничными площадками в дни новогодних гуляний в этом году у волгоградцев появились новые адреса, где можно зарядиться праздничным настроением и сфотографироваться на фоне арт-объектов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, одним из первых в этом году нарядили обновленный сквер у больницы № 7 по ул. Казахской в Советском районе. К середине декабря вдоль пешеходной аллеи «выросли» трехметровые светодиодные одуванчики. На обновленной площади специалисты установили главный праздничный атрибут – новогоднюю ель.

В парке за центром культуры и досуга «Авангард» в Кировском районе, где в этом году завершилась реконструкция первой очереди, светодиодными консолями украсят мачты освещения по улицам им. К. Минина и им. З. Маресевой.

В новом облике встретит Новый год и один из старейших парков Волгограда в Краснооктябрьском районе. Уже в ближайшие дни работники Дома культуры, в чьем ведении находится парк Гагарина, украсят гирляндами и игрушками живую ель, растущую в парке. На месте старого кинотеатра подрядная организация оборудовала сцену, зимой на площади перед ней планируется заливать каток.

Еще одну 6-метровую лесную красавицу устанавливают на обновленной площади парка Аттракционов в Тракторозаводском районе. В Дзержинском районе одной из праздничных площадок стал парк Героев-летчиков. В выходные в парке начался монтаж огромного новогоднего шара, внутри которого каждый сможет загадать свое желание. В прошлом году этот арт-объект украшал площадь Павших Борцов. В ближайшее время на территории установят одну из 12-метровых елей, которые в 2016 году были пересажены сюда с шоссе Авиаторов.

Основной праздничной площадкой в дни новогодних каникул станет новая благоустроенная территория в парке Царицынском. Здесь расположится главная городская елка, прилегающую территорию украсят светодиодными композициями и иллюминацией.



