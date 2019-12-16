В Волгограде расцветают новогодние одуванчики

Общество 16.12.2019 15:42
1016 2
16.12.2019 15:42
Вместе с уже привычными праздничными площадками в дни новогодних гуляний в этом году у волгоградцев появились новые адреса, где можно зарядиться праздничным настроением и сфотографироваться на фоне арт-объектов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, одним из первых в этом году нарядили обновленный сквер у больницы № 7 по ул. Казахской в Советском районе. К середине декабря вдоль пешеходной аллеи «выросли» трехметровые светодиодные одуванчики. На обновленной площади специалисты установили главный праздничный атрибут – новогоднюю ель.
В парке за центром культуры и досуга «Авангард» в Кировском районе, где в этом году завершилась реконструкция первой очереди, светодиодными консолями украсят мачты освещения по улицам им. К. Минина и им. З. Маресевой.
В новом облике встретит Новый год и один из старейших парков Волгограда в Краснооктябрьском районе. Уже в ближайшие дни работники Дома культуры, в чьем ведении находится парк Гагарина, украсят гирляндами и игрушками живую ель, растущую в парке. На месте старого кинотеатра подрядная организация оборудовала сцену, зимой на площади перед ней планируется заливать каток.
Еще одну 6-метровую лесную красавицу устанавливают на обновленной площади парка Аттракционов в Тракторозаводском районе. В Дзержинском районе одной из праздничных площадок стал парк Героев-летчиков. В выходные в парке начался монтаж огромного новогоднего шара, внутри которого каждый сможет загадать свое желание. В прошлом году этот арт-объект украшал площадь Павших Борцов. В ближайшее время на территории установят одну из 12-метровых елей, которые в 2016 году были пересажены сюда с шоссе Авиаторов.
Основной праздничной площадкой в дни новогодних каникул станет новая благоустроенная территория в парке Царицынском. Здесь расположится главная городская елка, прилегающую территорию украсят светодиодными композициями и иллюминацией.
Реклама
Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплату16.12.2019 18:58
Навигация на водоемах Волгоградской области закрыта16.12.2019 15:57
В Волгоградской области ветеран войны два года ждала ответа от МФЦ по пенсии16.12.2019 15:30
В Волгограде Снегурочка пометила двери неплательщиков16.12.2019 14:48
Волгоградстат вошел в двадцатку лучших региональных статистических ведомств16.12.2019 14:27
В Волгограде подорожают похоронные услуги16.12.2019 13:26
Бдить и праздновать: топ-чиновники Волгоградской области проведут новогодние праздники в жестком графике16.12.2019 12:21
В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучреждения16.12.2019 10:46
Депутатам Волгоградской облдумы сделали скидку на разговоры по телефону16.12.2019 09:41
Там, где клен шумит: в Волгоградской области на свалке высадят лес15.12.2019 20:50
Деньги есть: траты на чиновников и депутатов Волгоградской области подрастают15.12.2019 12:18
О хакерах и «кротах»: в Волгограде правоохранители детально разобрали все уловки мошенников14.12.2019 21:14
Полицейские Волжского удивили водителей заманчивым предложением – выпить согревающий напиток14.12.2019 15:01
Иркутск беспокоит: волгоградские коммунисты провели митинг в защиту однопартийцев14.12.2019 13:02
Собирают, как «Лего»: в Волгограде начался монтаж главного купола собора Александра Невского13.12.2019 22:12
Реклама