Волгоградские коммунисты собираются на митинг в защиту «захлебнувшегося» экс-губернатора Иркутской области





Волгоградские коммунисты завтра устраивают митинг около Царицынской оперы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме КПРФ. Правда, повестка акции протеста не имеет ничего общего с волгоградской тематикой. Коммунисты решили поддержать бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, которого, как они считают, незаконно преследуют власти, а также Сергея Левченко, теперь уже бывшего губернатора Иркутской области. Накануне Сергей Левченко ушел с поста главы региона по собственному желанию, президент отставку принял. Ранее Сергея Левченко обвиняли в провале программы по устранению последствий наводнения в регионе, в частности, власти Иркутской области не справились с главной задачей по строительству жилья для потерявших кров людей. Однако волгоградские коммунисты считали Сергея Левченко успешным губернатором и, по их мнению, коммунист вывел Иркутскую область в десятку самых успешных регионов страны.



