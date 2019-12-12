«Мы детей не морозили!»: глава района в Волгоградской области назвал причину закрытия школы на карантин





Для главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля стала неожиданностью информация о том, что причиной массового заболевания детей в Медведевской средней школе стало отсутствие отопления в подвале образовательного учреждения.

«Вообще-то я сейчас в отпуске, зашел ненадолго в администрацию. О том, что Медведевская школа закрыта на карантин, я знаю. Но первый раз слышу о том, что будто бы в подвале нет отопления. В подвале и не может быть никакого отопления. Я считаю, что вспышка заболевания – это сезонное явление. Вот так случилось это с нашей школой. В понедельник я, конечно, займусь этим вопросом. Но я сомневаюсь, что были проблемы с отоплением. Мы три года назад запустили новую котельную, она отапливает и школу, и детский сад, и участковую больницу, и жилые дома. И не было проблем с этим! Школу и детский сад мы начали подтапливать с 30 сентября, строго следили за температурой, которая не должна быть ниже 18 градусов. Все это выполнялось. В садике, например, никакой вспышки вирусной инфекции не было», - прокомментировал Иван Петрович.

Напомним, сегодня в прокуратуре Волгоградской области сообщили о том, что в Медведевской средней школе из 137 учеников пропустили уроки в связи с вирусным заболеванием 90 человек. При этом шесть несовершеннолетних были госпитализированы в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ», одному ребенку поставлен диагноз «пневмония». В школе введен карантин. В ходе выездной надзорной проверки, пояснили в прокуратуре Волгоградской области, было установлено, что в образовательном учреждении на первом этаже в кабинетах 3, 4 и 5 классов не соблюдался температурный режим. Причиной нарушения явилось отсутствие отопления в подвале, в результате чего под указанными учебными кабинетами подвальное помещение с начала отопительного сезона не отапливалось. По результатам проверки прокуратурой главе администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, прокуратурой района материалы направлены в Иловлинский межрайонный СО СУ СК РФ по Волгоградской области для организации процессуальной проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и 238 УКРФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся работы по восстановлению системы отопления подвальных помещений, говорилось в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.



