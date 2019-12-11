Происшествия

«Вас хотят хакнуть»: в Волгоградской области число посягательств на содержимое банковских карт стремительно растет

Происшествия 11.12.2019 16:07
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11.12.2019 16:07


Количество преступлений, связанных с хищением денег с банковских карт граждан, в Волгоградской области с начала года возросло более чем в 2 раза - с 1400 до 3191.Такую информацию, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня прокурор области Максим Ершов на Четвертом открытом форуме, посвященном вопросу защиты прав граждан в сфере использования электронных средств платежа.

Участие в форуме, помимо работников прокуратуры Волгоградской области, приняли представители банковского сектора, Волгоградского областного суда, ГУ МВД России по Волгоградской области, студенты и общественники. 

Только в  Волгоградской области ежедневно в полицию поступает в среднем от 5 до 10 заявлений от граждан, которых лишились своих сбережений, поверив неким сотрудникам службы безопасности банков, лжеродственникам или нечистоплотным интернет-продавцам. Охота за содержимым пластиковых карточек идет круглосуточно. В правоохранительных органах констатируют, что число таких преступлений стремительно растет, а раскрываемость оставляет желать лучшего. К примеру, из десяти преступлений в лучшем случае удается раскрыть только два. Полностью обезопасить себя от посягательств мошенников невозможно, таких средств защиты сегодня нет.

Руководитель управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО Антон Лукаш считает, что мошенники - это вооруженные психологическими методиками люди, знающие "как хакнуть человека, отключив его сознание". Бороться с такими подкованными ребятами невозможно, лучше с ними просто не общаться. А для этого надо знать, что сотрудники службы безопасности банка никогда не будут просить персональные данные клиентов, поэтому, если поступает такой звонок, лучше прекратить разговор и сообщить о нем в полицию.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Мацко сообщил, что новые подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет, до конца этого года появятся в структуре МВД во всех субъектах РФ. Такое решение в ноябре текущего года озвучил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Подразделение по борьбе с преступностью в сфере IT появится и в Волгоградской области, что, возможно, позволит увеличить раскрываемость подобных преступлений.


На данный момент самой действенной защитой от мошенников по-прежнему остается профилактика. Только информированные граждане могут распознать в неизвестном телефонном собеседнике мошенника и вовремя прервать разговор.

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