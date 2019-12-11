Начальник УФСБ по Волгоградской области на посту: Анатолий Гулевский провел заседание антитеррористической комиссии
Общество 11.12.2019 14:08
849 2
11.12.2019 14:08
Меры по обеспечению общественного порядка, а также антитеррористической защищенности жителей и территорий во время проведения новогодних и рождественских праздников обсудили сегодня участники заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, заседание провел заместитель председателя АТК, начальник УФСБ по Волгоградской области Анатолий Гулевский. В числе рассмотренных вопросов - итоги работы комиссии в 2019 году и планы на следующий период, исполнение Плана противодействия идеологии терроризма в Волгоградской области на 2019–2023 годы, результаты проведенных плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса.
Ранее сообщалось, что председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», генерал-лейтенант ФСБ Анатолий Гулевский переходит на работу в Москву. Некоторое время назад главный чекист области был избран на должность Председателя ВФСО «Динамо». На официальном ресурсе ВФСО была приведена биографическая справка, в которой содержались сведения о том, что с апреля 2014 года Анатолий Гулевский ЗАНИМАЛ должность начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области. Ожидается, что о назначении нового руководителя регионального УФСБ станет официально известно в ближайшее время.
Реклама
Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатора11.12.2019 15:23
Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов в Калининграде вырезать снежинки на все МВД11.12.2019 13:30
Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской области11.12.2019 11:48
В Волгограде начали строить "акварельную" дорогу11.12.2019 11:46
Компания из Ставрополя вернется на мост через Волжскую ГЭС для продолжения начатого11.12.2019 10:09
Детям Сталинграда в Волгоградской области дадут по тысяче рублей11.12.2019 09:04
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартир10.12.2019 17:15
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группы10.12.2019 16:22
В Волгограде ликвидируют рекламу на остановках10.12.2019 14:39
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума10.12.2019 10:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» делегировала своих молодых специалистов на Международный форум добровольцев, где состоялась торжественная церемония вручения премии «Доброволец России». Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия...
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом доме10.12.2019 08:24
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушения09.12.2019 17:03
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистрали09.12.2019 14:52
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»09.12.2019 13:21
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской области09.12.2019 12:16
Реклама