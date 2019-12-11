



Меры по обеспечению общественного порядка, а также антитеррористической защищенности жителей и территорий во время проведения новогодних и рождественских праздников обсудили сегодня участники заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, заседание провел заместитель председателя АТК, начальник УФСБ по Волгоградской области Анатолий Гулевский. В числе рассмотренных вопросов - итоги работы комиссии в 2019 году и планы на следующий период, исполнение Плана противодействия идеологии терроризма в Волгоградской области на 2019–2023 годы, результаты проведенных плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса.