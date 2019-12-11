



Игорь Меньщиков покидает пост главного тренера «Ротора», контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на футбольный клуб. Игорь Меньщиков так прокомментировал свою отставку: «Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге. «Ротор», в свою очередь выразил тренеру благодарность за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

Как накануне сообщали федеральные СМИ, Игорь Меньщиков, по всей видимости, может стать главным тренером «Тюмени», которая выступает в Олимп-ПФЛ. Среди кандидатов на пост рулевого волгоградцев — Дмитрий Хохлов, Омари Тетрадзе и Дмитрий Аленичев, предполагают источники.