Спорт

Волгоградский «Ротор» и главный тренер Игорь Меньщиков расторгли контракт

Спорт 11.12.2019 09:58
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11.12.2019 09:58


Игорь Меньщиков покидает пост главного тренера «Ротора», контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на футбольный клуб.  Игорь Меньщиков так прокомментировал свою отставку: «Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге.  «Ротор», в свою очередь выразил тренеру благодарность  за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов. 
Как накануне сообщали федеральные СМИ, Игорь Меньщиков, по всей видимости, может стать главным тренером «Тюмени», которая выступает  в Олимп-ПФЛ. Среди кандидатов на пост рулевого волгоградцев — Дмитрий Хохлов, Омари Тетрадзе и Дмитрий Аленичев, предполагают источники.

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