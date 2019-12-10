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«Ростелеком» создал единую корпоративную сеть для 14 предприятий в разных городах

Телеком 10.12.2019 14:43 Новости компаний
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10.12.2019 14:43 Новости компаний


«Ростелеком» запустил единую сеть корпоративной передачи данных (VPN), которая объединила 14 предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех» в разгых городах России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
VPN-сеть холдинга «Швабе», созданная «Ростелекомом» на базе собственной волоконно-оптической линии связи, отличается высокой скоростью передачи и высокой степенью защищенности от DDoS-атак. По условиям сотрудничества, холдингу также предоставлены услуги виртуального центра обработки данных и мониторинга трафика.
«Мы применили сложное интеграционное решение, объединяющее сетевые услуги и современные средства криптографической защиты. Созданная “Ростелекомом” сеть отличается надежностью и дает полноценную защиту от несанкционированного доступа, скорость передачи больших объемов данных при этом полностью отвечает потребностям клиента. Наше решение позволяет в дальнейшем без проблем масштабировать инфраструктуру холдинга, что позволяет повышать эффективность бизнес-процессов заказчика», — отметил директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.
«Объединение локальных сетей в единую корпоративную сеть значительно повысит скорость обмена данными и эффективность бизнес-процессов. Комплексный сервис позволил нам избежать значительных капитальных затрат и эффективно распределить операционные затраты на несколько лет. Хочу отметить высокий уровень профессионализма и клиентоориентированности сотрудников “Ростелекома”, благодаря которому удалось реализовать проект в запланированные сроки и в полном соответствии с нашими требованиями», — сказал директор департамента по информационной политике и ИТ «Швабе» Сергей Подгорнов.
Сумма контракта составила 32 млн рублей.

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