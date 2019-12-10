Общество

Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума

Общество 10.12.2019 10:56
270 0
10.12.2019 10:56


Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» делегировала своих молодых специалистов на Международный форум добровольцев, где состоялась торжественная церемония вручения премии «Доброволец России».
Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия стало приглашение на Международный форум. В качестве отборочного испытания ребята заполнили заявки, в которых подробно описали, как важна для них благотворительная деятельность, и успешно прошли отбор.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представители Гремячинского ГОКа посетили семинары, лекции и фристайлы, изучили каждый стенд, участвовали в дискуссиях и тренингах, почерпнули для себя массу нового и полезного. 

«Настрой на победу, полная самоотдача в своем деле, вера в лучшее и в самих себя, — так описал свои впечатления проходчик горного участка буровзрывных работ Тимур Шахбанов. — Участниками форума были шесть с половиной тысяч человек. И все они стараются сделать наш мир чуточку лучше, помочь тем, кто нуждается, и не просят за это взамен ничего. После общения с такими людьми вера в человечество разгорается с новой силой!».

Важность и значимость добровольческого движения в России отметили первые лица государства, посетившие площадку Форума. В работе семинаров приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и другие руководители. А на закрытии форума произнес речь Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Глава государства не только побеседовал с лидерами волонтерского движения, но и присоединился к одной из волонтерских акций.
Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (фото с президентом — Михаил Метцель, ТАСС)

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
10.12.2019 08:24
Общество 10.12.2019 08:24
1079 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 17:03
Общество 09.12.2019 17:03
2548 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 14:52
Общество 09.12.2019 14:52
1621 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 13:21
Общество 09.12.2019 13:21
2640 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 12:16
Общество 09.12.2019 12:16
7950 18 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 10:07
Общество 09.12.2019 10:07
4148 26 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 14:03
Общество 08.12.2019 14:03
921 7 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 11:14
Общество 08.12.2019 11:14
3781 26 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 10:54
Общество 08.12.2019 10:54
1953 22 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 09:36
Общество 08.12.2019 09:36
2849 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 18:11
Общество 07.12.2019 18:11
1944 7 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 16:48
Общество 07.12.2019 16:48
7943 25 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 11:06
Общество 07.12.2019 11:06
7904 12 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 10:58
Общество 07.12.2019 10:58
15415 6 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 10:13
Общество 07.12.2019 10:13
812 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:54
Ростелеком: первые «умные каски» заработалиСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллионаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOLСмотреть фотографии
12:17
Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги годаСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красотыСмотреть фотографии
11:58
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернетеСмотреть фотографии
11:47
Сотрудник ИА «Высота 102» стала призером Всероссийского конкурса СМИСмотреть фотографии
11:38
Президент Superjob возмутился зарплатами российских учителейСмотреть фотографии
11:16
Волгоградец противится уничтожению видео с участков после выборов 8 сентябряСмотреть фотографии
10:56
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форумаСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
09:49
"Сколько можно работать?": волгоградцы хотят выходной 31 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрацииСмотреть фотографии
08:40
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажирыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:24
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом домеСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
«Шлепать их надо»: волгоградцы поразмыслили о методах борьбы с коррупциейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушенияСмотреть фотографии
16:48
По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в КалининградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде Андрей Воробьев и его подельники погорели на взяткахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублейСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистралиСмотреть фотографии
13:21
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»Смотреть фотографии
13:00
В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторов Смотреть фотографии
12:57
Абоненты «Ростелекома» получили допуск к книгам «ЛитРес»Смотреть фотографии
12:40
Не нашлось покупателей на недостроенный универмаг "Диамант" в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улицеСмотреть фотографии
10:23
«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой сталиСмотреть фотографии
10:07
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курятСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 