Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума
Общество 10.12.2019 10:56
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10.12.2019 10:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» делегировала своих молодых специалистов на Международный форум добровольцев, где состоялась торжественная церемония вручения премии «Доброволец России».
Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия стало приглашение на Международный форум. В качестве отборочного испытания ребята заполнили заявки, в которых подробно описали, как важна для них благотворительная деятельность, и успешно прошли отбор.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представители Гремячинского ГОКа посетили семинары, лекции и фристайлы, изучили каждый стенд, участвовали в дискуссиях и тренингах, почерпнули для себя массу нового и полезного.
«Настрой на победу, полная самоотдача в своем деле, вера в лучшее и в самих себя, — так описал свои впечатления проходчик горного участка буровзрывных работ Тимур Шахбанов. — Участниками форума были шесть с половиной тысяч человек. И все они стараются сделать наш мир чуточку лучше, помочь тем, кто нуждается, и не просят за это взамен ничего. После общения с такими людьми вера в человечество разгорается с новой силой!».
Важность и значимость добровольческого движения в России отметили первые лица государства, посетившие площадку Форума. В работе семинаров приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и другие руководители. А на закрытии форума произнес речь Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Глава государства не только побеседовал с лидерами волонтерского движения, но и присоединился к одной из волонтерских акций.
Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (фото с президентом — Михаил Метцель, ТАСС)
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