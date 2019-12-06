Общество

Родственники погибшего в Англии волгоградского бизнесмена выступили с заявлением

Общество 06.12.2019 13:19
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06.12.2019 13:19


Полиция британского графства Суррей объявила о поиске свидетелей аварии в городе Оксшотте, в результате которой погиб 49-летний российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщает Meduza.
По данным правоохранительных органов, вечером 25 ноября на улице Уоррен Лейн столкнулись три автомобиля, при этом в этом ДТП получил серьезные травмы россиянин, выгуливавший по соседству свою собаку. Обретецкий был доставлен в больницу, где умер от последствий аварии 30 ноября.
«Мы хотели бы попросить не строить догадки об обстоятельствах происшествия, поскольку это может отразиться на ходе расследования. Это причиняет нам излишние волнения и боль в это непростое для нас время, — заявили родственники россиянина через полицию графства. — Мы будем признательны любым свидетелям аварии, которые свяжутся с полицией Суррея. Мы также просим уважать наше право на личную жизнь в момент, когда мы пытается справиться с горем после этого ужасающего происшествия и потерей нашего отца и лучшего друга".
Дмитрий Обретецкий родился в Волгограде, он являлся владельцем дистрибьюторской компании «Магнат трейд энтерпрайз». Последние годы он проживал с семьей в Оксшотте. Британские таблоиды предполагали, что авария, в которой погиб Обретецкий, могла быть подстроена.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Дмитрий Обретецкий был самым известным волгоградским болельщиком. На матче Евро-2008 во время матча Россия-Нидерланды, где российские футболисты победили со счетом 1:3, он на трибуне голландских болельщиков развернул флаг Волгограда. 

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