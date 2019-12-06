Власти Волгограда не дадут одичать островитянам

Общество 06.12.2019 09:26
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06.12.2019 09:26
Департамент городского хозяйства объявил аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров водным видом транспорта по маршруту "Руднева – остров Сарпинский". Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. На будущий год на речные рейсы, соединяющие самый большой остров Европы с материком, планируется потратить около 11,5 миллиона рублей. Напомним, речной маршрут "Руднева - остров Сарпинский" функционирует круглогодично.
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