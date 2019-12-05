Удар по почкам: волгоградку лишили жизненно важного лекарства

Общество 05.12.2019 14:28
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05.12.2019 14:28
В результате принятых прокуратурой мер инвалид обеспечен необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой в надзорный орган обратилась инвалид первой группы, страдающая прогрессирующим хроническим заболеванием почек. Для лечения женщине необходим препарат «Эпоитин Альфа», стоимость которого на курс приема превышает 70 тыс рублей.
Однако вопреки требованиям действующего законодательства инвалид указанным препаратом не обеспечивался.
Прокуратурой Дзержинского района Волгограда руководителю медицинского учреждения, в котором женщина состоит на диспансерном наблюдении, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Необходимое лекарство женщина уже получила.
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