Экономика

Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты

Экономика 05.12.2019 12:54 Реклама
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05.12.2019 12:54 Реклама


В преддверии праздников Россельхозбанк запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой предлагает физическим лицам кредит без обеспечения по ставке от 7,5% годовых, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Потребительский кредит в рамках специального предложения «Новогодняя» предоставляется на любые цели гражданам РФ на срок до 5 лет включительно по ставке от 7,5%до 11,5% годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента.  Срок кредита может быть продлен до 7 лет физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежным» клиентам Банка, а также работникам бюджетных организаций. Сумма кредита варьируется от 30 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно. Предложение будет действовать до 1 марта 2020 года. 
«Накануне Нового года мы наблюдаем классический рост спроса на кредитные продукты, поэтому всегда стремимся расширять и улучшать продуктовую линейку. Уверена, что с помощью нового кредитного продукта РСХБ наши клиенты смогут сделать поистине желанные подарки своим близким и воплотить в жизнь те мечты, которые откладывали на конец года», - отметила Юлия Деменюк, руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ.
С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте Банка.

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