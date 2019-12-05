Экономика 05.12.2019 12:54 Реклама
578 0
05.12.2019 12:54 Реклама
В преддверии праздников Россельхозбанк запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой предлагает физическим лицам кредит без обеспечения по ставке от 7,5% годовых, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Потребительский кредит в рамках специального предложения «Новогодняя» предоставляется на любые цели гражданам РФ на срок до 5 лет включительно по ставке от 7,5%до 11,5% годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента. Срок кредита может быть продлен до 7 лет физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежным» клиентам Банка, а также работникам бюджетных организаций. Сумма кредита варьируется от 30 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно. Предложение будет действовать до 1 марта 2020 года.
«Накануне Нового года мы наблюдаем классический рост спроса на кредитные продукты, поэтому всегда стремимся расширять и улучшать продуктовую линейку. Уверена, что с помощью нового кредитного продукта РСХБ наши клиенты смогут сделать поистине желанные подарки своим близким и воплотить в жизнь те мечты, которые откладывали на конец года», - отметила Юлия Деменюк, руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ.
С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте Банка.
Реклама
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"05.12.2019 11:01
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложении04.12.2019 13:36
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона04.12.2019 12:28
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торгов04.12.2019 11:42
Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут02.12.2019 18:01
Структурные продукты «Открытие Брокер» досрочно погашены с доходностью до 16% годовых02.12.2019 15:07
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке02.12.2019 14:12
Площадь теплиц компании «БОТАНИКА» достигла 63 гектаров02.12.2019 14:09
В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работников02.12.2019 13:42
Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассников02.12.2019 12:07
Подрядчику ремонта стадиона "Урожай" под Волгоградом помешал прошлогодний снег02.12.2019 11:15
В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митинг01.12.2019 11:51
Ведущие мировые футурологи приняли участие в форуме Сбербанка29.11.2019 18:45
Верховный суд РФ поставил точку в деле о сносе ресторанного комплекса «Старый Карс» в Волгограде29.11.2019 17:28
Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудование29.11.2019 16:54
Реклама