Общество

В Волгограде подсчитали количество заснеженных дворов

Общество 04.12.2019 19:35
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04.12.2019 19:35


Завершив обработку и очистку улично-дорожной сети, дорожно-коммунальные службы с раннего утра занялись уборкой  пешеходных дорожек и остановочных павильонов от снега, а также вывозом  снежных масс с обочин. Для формирования и вывоза снежных валов на дороги города вышли 67 специализированных машин и около 100 рабочих. В обработке тротуаров и общественных пространств были задействованы еще 200 сотрудников районных коммунальных служб МБУ ЖКХ и МБУ «Волгоградзеленхоз» и 30 единиц техники. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 
Работы по устранению последствий снегопада ведутся в Волгограде в непрерывном режиме со вчерашнего вечера  - за ночь на улично-дорожную сеть нанесено свыше 1300 тонн реагентов. Оперативная обработка и очистка полотна в течение ночи  обеспечили  беспрепятственный проезд на дорогах до утреннего часа пик.  После часа пик службы приступили к вывозу снега, ранее сформированного в валы вдоль обочин,  - в течение дня с улиц  вывезено порядка 200 кубометров снежных масс.
В усиленном режиме работают и сотрудники управляющих компаний – свыше 1800 человек заняты на обработке дворовых территорий, подходов к подъездам, а также тротуаров. Своевременность и качество выполненных работ по содержанию придомовых территорий во всех районах города сегодня проверили специалисты профильных подразделений администраций города и районов. На территории Волгограда расположено порядка 5,5 тысяч многоквартирных домов. По результатам проверки управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК выполнена уборка входных групп, пешеходных дорожек от снега на 4379 МКД (80%).
УК и ТСЖ, в чьих дворах были зафиксированы нарушения, выданы предписания устранить недочеты в кратчайшие сроки. Если предписания не будут исполнены, в отношении управляющей организации составят протокол об административном правонарушении. Штраф на юридическое лицо за нарушение правил благоустройства составляет от 20 до 30 тысяч рублей. По вопросам ненадлежащей уборки двора жителям следует обращаться в районную администрацию или жилищную инспекцию Волгограда – по каждому обращению в отношении обслуживающей организации будет проведена проверка.

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