В Волгограде благоустройство скандального сквера оставили в надежных руках





Контракт на проведение второго этапа благоустройства сквера, расположенного за храмом Александра Невского в Волгограде, будет подписан со строителем церкви – АО «Приволжтрансстрой». Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы документы закупки, заключенной МБУ «Волгоградзеленхоз» на бесконкурентной основе – с единственным поставщиком. Почти за 30 миллионов рублей подрядчик до осени следующего года должен будет выполнить работу по обустройству пешеходного фонтана, покрытия и вертикальной планировки места будущего отдыха горожан.

Ранее АО «Приволжстрансстрой» получило два подряда на работу в сквере – более 1 миллиона рублей на демонтаж наружного освещения и около 4,5 миллиона рублей на демонтаж покрытий и поливочного водопровода. Сейчас в сквере идут активные работы. А вот участие в благоустройстве сквера депутата Волгоградской городской думы Сергея Сидельникова обернулось скандалом. С индивидуальным предпринимателем МБУ «Волгоградзеленхоз» заключил контракт как с единственным поставщиком на снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений на сумму около 2 миллионов рублей. В итоге сквер превратился в пустыню, а главу Центрального района Владимира Матасова отправили в отставку.



