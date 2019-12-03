В Волгограде благоустройство скандального сквера оставили в надежных руках

Общество 03.12.2019 13:22
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03.12.2019 13:22
Контракт на проведение второго этапа благоустройства сквера, расположенного за храмом Александра Невского в Волгограде, будет подписан со строителем церкви – АО «Приволжтрансстрой». Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы документы закупки, заключенной МБУ «Волгоградзеленхоз» на бесконкурентной основе – с единственным поставщиком. Почти за 30 миллионов рублей подрядчик до осени следующего года должен будет выполнить работу по обустройству пешеходного фонтана, покрытия и вертикальной планировки места будущего отдыха горожан.
Ранее АО «Приволжстрансстрой» получило два подряда на работу в сквере – более 1 миллиона рублей на демонтаж наружного освещения и около 4,5 миллиона рублей на демонтаж покрытий и поливочного водопровода. Сейчас в сквере идут активные работы. А вот участие в благоустройстве сквера депутата Волгоградской городской думы Сергея Сидельникова обернулось скандалом. С индивидуальным предпринимателем МБУ «Волгоградзеленхоз» заключил контракт как с единственным поставщиком на снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений на сумму около 2 миллионов рублей. В итоге сквер превратился в пустыню, а главу Центрального района Владимира Матасова отправили в отставку.
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