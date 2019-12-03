Общество

Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублей

Общество 03.12.2019 09:31
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03.12.2019 09:31


Такую сумму выделил бюджет Волгоградской области на оказание услуг сотовой связи для государственных нужд регпарламента. Соответствующее извещение, сообщает ИА «Высота 102», размещено на сайте госзаказов. За эту сумму планируется обеспечить комплектом услуг 145 абонентов – депутатов и сотрудников областной думы. От исполнителя требуется обеспечение международного доступа, международного роуминга, USB-модемами  стандартов GSM 900/1800, UMTS(3G), LTE(4G). Получателям услуг будут предоставляться отсрочка платежей без отключения телефонов от связи. Как следует из технического задания, начальная сумма единицы услуг составляет 1174  рубля 4 коп. В цену единицы услуги входит стоимость  звонков,  СМС и интернета. Дороже всего оцениваются исходящие вызовы в Волгоград при нахождении на территории стран Таможенного союза (Азиатская континентальная связь) - 143 рубля. Стоимость безлимитного интернета – около 700 рублей. 
 Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о проведении закупки на оказание услуг сотовой связи для чиновников администрации Волгоградской области. На эти цели планируется потратить около 6,4 миллиона рублей для обеспечения полным комплектом услуг, куда входят и звонки за границу,  450 абонентов. Определение поставщика услуг пока приостановлено из-за жалобы одной сотовой компании, посчитавшей закупку непрозрачной. 

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