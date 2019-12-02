В центре Волгограда на любимый депутатами ресторан могут повесить крупный штраф





Руководителю подразделения ООО «Мясо энд рыба. Волгоград» грозит крупный административный штраф. Как сообщает ИА «Высота 102», на рассмотрении в Центральном районном суде находится дело о привлечении Кирилла Сугробова к ответственности по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ – «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия».

Ресторан «Мясо & рыба», популярный среди местного политического бомонда, расположен в доме №8 по улице Ленина. Здание, известное как бывший облпотребсоюз, действительно, является историческим. Оно возведено в 1950 году по проекту архитектора Кулева, который приложил руку к созданию таких сооружений, как «Пивные склады», Сурские бани, здание обкома КПСС и облисполкома, где сегодня находятся администрация Волгоградской области и облдума.

Как пояснили информагентству в пресс-службе областного суда, претензии к владельцам заведения минувшим летом выразила одна из общественных организаций. Активисты пожаловались в комитет по охране объектов культурного населения региона на появление незаконной, по их мнению, летней веранды возле ресторана. Временное строение, которое на время сезона установили на тротуаре, примыкало к историческому фасаду, поэтому в профильном ведомстве беспокойство граждан разделили. По итогам проверки чиновники выяснили, что у владельцев общепита нет проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Отсутствие данного документа чревато для рестораторов внушительными финансовыми потерями. Кодексом об административных правонарушениях по данной статье предусмотрен штраф для граждан в размере до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 5 млн рублей.



