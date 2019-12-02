"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево Волгограда





С раннего утра на Аллее Героев раздаются звуки бензопил – площадка возле знаменитого Сталинградского тополя усыпана горой веток. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» работают над формированием кроны тополя и обрезкой накренившихся ветвей. Добраться до самых труднодоступных мест рабочим помогает автогидроподъемник. Высота самого дерева – 16 метров.





Сталинградскому тополю около 70-80 лет. В среднем, такие деревья живут по 40 лет. План мероприятий по спасению этого дерева разработали в волгоградском филиале ФБУ «Рослесозащита». Специалисты установили, что дерево внутри имеет гнилостные повреждения - древесина стала рыхлой и ей тяжело удерживать массивную верхушку. В первую очередь, было решено избавиться от массивной ветки, нависающей над тротуаром.



