Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцев





Более 400 миллионов рублей потратит администрация Волгограда на закупку квартир для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещены 18 электронных аукционов на приобретение жилья разной площади – однокомнатных и двухкомнатных квартир. Мэрия намерена приобрести около 200 квартир до ноября следующего года. Судя по масштабности закупок, справиться с таким объемом закупки под силу будет лишь застройщикам. Администрация Волгограда заранее бронирует квартиры в новых домах, давая возможность компаниям их достроить для дальнейшего предоставления переселенцам.

Напомним, ранее администрации Волгограда не удалось закупить необходимое количество однокомнатных квартир. В мэрии объяснили это дефицитом этого вида жилья на рынке недвижимости. Тем не менее, городские власти должны были выполнить необходимое условие участия Волгоградской области в новой федеральной программе ликвидации аварийного жилья и заключить контракты на приобретение нового жилья до конца года.

Напомним, на программу переселения граждан из аварийного жилья Волгоградской области выделено 1,5 миллиарда рублей. Всего в регионе планируется расселить 10 тысяч человек из 318 аварийных домов. В Волгограде до 2025 года будут ликвидирован 251 аварийный дом, а их жители получат новые квартиры.



