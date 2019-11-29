Расследования

70 томов и 60 свидетелей: В Волгограде завершено расследование дела об инсценировках ДТП

Расследования 29.11.2019 17:24
271 0
29.11.2019 17:24


Завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в систематическом совершении мошенничества при получении страховых выплат за фиктивные ДТП, сообщает ИА «Высота 102 со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Краснооктябрьского района Волгограда.
По данным полиции, в ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что с февраля 2016 года по июнь 2017 года 33-летняя жительница Волгограда, занимавшая руководящую должность в одной из страховых компаний города, вовлекла своих знакомых и создала организованную группу, которая занималась совершением инсценировок ДТП на территории Волгограда и Москвы. Сначала члены группы сами инсценировали аварии с участием личных автомобилей и получали страховые выплаты, осуществляя недорогой ремонт. Впоследствии злоумышленники стали совершать фиктивные ДТП по заказам посторонних лиц, которые, заплатив исполнителям, впоследствии получали страховку. Помимо этого, для увеличения страховой суммы, лица, занимавшимися инсценированием, дополнительно наносили повреждения на транспортные средства. За период незаконной деятельности страховым компаниям был причинен ущерб на сумму почти 2 миллиона рублей. В отношении подозреваемых в зависимости от роли каждого из них, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Покушение и мошенничество, совершенное организованной группой», ч. 159.5 УК РФ «Мошенничество, совершенное в сфере страхования организованной группой», ч. 1 ст. 327 УК РФ - «Подделка официального документа». В ходе расследования в отношении 2 обвиняемых была избрана мера пресечения -  содержание под стражей, в отношении остальных – подписка о невыезде. Сотрудниками следствия допрошено свыше 60 лиц, произведены дактилоскопические и судебно-психиатрические экспертизы. Шестеро обвиняемых вину в содеянном признали в полном объеме, восемь себя виновными не признали. Объём уголовного дела насчитывает 70 томов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители.

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Расследования
29.11.2019 13:30
Расследования 29.11.2019 13:30
5702 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.11.2019 12:20
Расследования 29.11.2019 12:20
2955 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2019 11:44
Расследования 28.11.2019 11:44
2393 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2019 11:25
Расследования 28.11.2019 11:25
2042 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.11.2019 13:13
Расследования 27.11.2019 13:13
906 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.11.2019 12:05
Расследования 27.11.2019 12:05
6523 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 17:26
Расследования 26.11.2019 17:26
3613 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 15:58
Расследования 26.11.2019 15:58
6403 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 14:33
Расследования 26.11.2019 14:33
1975 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 13:04
Расследования 26.11.2019 13:04
10471 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 09:55
Расследования 26.11.2019 09:55
8210 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 18:38
Расследования 25.11.2019 18:38
3909 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 16:38
Расследования 25.11.2019 16:38
3701 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:59
Расследования 25.11.2019 12:59
7742 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:03
Расследования 25.11.2019 12:03
7028 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:44
Регоператор: УК должны обеспечить подъезд к местам вывоза мусораСмотреть фотографии
17:28
Верховный суд РФ поставил точку в деле о сносе ресторанного комплекса «Старый Карс» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудованиеСмотреть фотографии
16:39
Все в тумане: в аэропорту Волгограда не смог приземлиться самолет из МосквыСмотреть фотографии
15:44
Лучшие студенты Волгоградского государственного аграрного университета получили именные стипендии от РоссельхозбанкаСмотреть фотографии
15:37
Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:30
Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВДСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде для стрижки старинного тополя на Аллею Героев загонят автовышку высотой 24 метраСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
У полиции есть план на случай кладбищенских войн в Волгограде Смотреть фотографии
12:20
В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должниковСмотреть фотографии
11:57
Около 300 волгоградских студентов прошли практику на «КАУСТИКе» в 2019 годуСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде на проспекте Жукова к Новому году собирают экстравагантную ельСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Густой туман окутал трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
В Волгограде коммунальщики борются с последствиями первого в сезоне ледяного дождяСмотреть фотографии
09:02
Страховой представитель - менеджер здоровья и ваш помощникСмотреть фотографии
08:30
«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублейСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области растет смертность от онкологииСмотреть фотографии
18:18
Губернатору Волгоградской области предрекли столкновение со страхом местных элитСмотреть фотографии
17:35
"Заречный" не "Зарядье": в Волгоградской области ищут подрядчика по благоустройству парка за 73 млн рублейСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде Волга «заходит в берега»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде после скандала с увольнением тренера боксеров-чемпионов приняли на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде чиновники заблудились в «Сосновом бору»Смотреть фотографии
14:47
"Настю должны были прооперировать завтра": Михаил Каабак об истории болезни умершей девочки из Волгограда Смотреть фотографии
12:54
Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонтСмотреть фотографии
12:26
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»Смотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подаркаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 