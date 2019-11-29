Расследования 29.11.2019 17:24
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29.11.2019 17:24
Завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в систематическом совершении мошенничества при получении страховых выплат за фиктивные ДТП, сообщает ИА «Высота 102 со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Краснооктябрьского района Волгограда.
По данным полиции, в ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что с февраля 2016 года по июнь 2017 года 33-летняя жительница Волгограда, занимавшая руководящую должность в одной из страховых компаний города, вовлекла своих знакомых и создала организованную группу, которая занималась совершением инсценировок ДТП на территории Волгограда и Москвы. Сначала члены группы сами инсценировали аварии с участием личных автомобилей и получали страховые выплаты, осуществляя недорогой ремонт. Впоследствии злоумышленники стали совершать фиктивные ДТП по заказам посторонних лиц, которые, заплатив исполнителям, впоследствии получали страховку. Помимо этого, для увеличения страховой суммы, лица, занимавшимися инсценированием, дополнительно наносили повреждения на транспортные средства. За период незаконной деятельности страховым компаниям был причинен ущерб на сумму почти 2 миллиона рублей. В отношении подозреваемых в зависимости от роли каждого из них, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Покушение и мошенничество, совершенное организованной группой», ч. 159.5 УК РФ «Мошенничество, совершенное в сфере страхования организованной группой», ч. 1 ст. 327 УК РФ - «Подделка официального документа». В ходе расследования в отношении 2 обвиняемых была избрана мера пресечения - содержание под стражей, в отношении остальных – подписка о невыезде. Сотрудниками следствия допрошено свыше 60 лиц, произведены дактилоскопические и судебно-психиатрические экспертизы. Шестеро обвиняемых вину в содеянном признали в полном объеме, восемь себя виновными не признали. Объём уголовного дела насчитывает 70 томов.
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