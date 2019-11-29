Происшествия 29.11.2019 13:38
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29.11.2019 13:38
Безработный житель Волжского попытался ограбить офис микрофинансовой организации, но столкнулся с боевой сотрудницей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 28 ноября мужчина зашел с ножом в офис микрозаймов, стал угрожать им, требуя денег. Однако 34-летняя менеджер не растерялась и вступила в борьбу с нападавшим, сумев отобрать у мужчины нож. После этого злоумышленник скрылся, а менеджер нажала на кнопку сигнализации.
Полицейские задержали подозреваемого в нескольких метрах от павильона, где неудачливый грабитель пытался отобрать сумку у прохожей. Как оказалось, 30-летний задержанный ранее был шесть раз судим. Он признал вину, пояснив, что ему были нужны деньги для приобретения наркотической дозы. Возбуждено уголовное дело.
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