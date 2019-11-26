Расследования 26.11.2019 17:26
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26.11.2019 17:26
Жительница Волгограда, осужденная за мошенничество при получении денег материнского капитала, должна вернуть государству 365 698 рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, такое решение принял Ворошиловский районный суд по иску Отделения ПФР по Волгоградской области.
Судом установлено, что в мае 2011 года женщине был выдан сертификат на распоряжение средствами материнского капитала, так как она стала матерью двойни. Позже выяснилось, что все документы, которые женщина представила в Пенсионный фонд, являются поддельными. Детей она якобы родила вне медицинского учреждения. Были изготовлены фиктивные справки, в которые были внесены ложные сведения о личности детей, дате и месте их рождения. В апреле 2016 года приговором Красноармейского районного суда женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Требования Пенсионного фонда о возврате средств материнского капитала удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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