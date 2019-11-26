Расследования

В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойню

Расследования 26.11.2019 17:26
1436 2
26.11.2019 17:26


Жительница Волгограда, осужденная за мошенничество при получении денег материнского капитала, должна вернуть государству 365 698 рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, такое решение принял Ворошиловский районный суд по иску Отделения ПФР по Волгоградской области.
Судом установлено, что в мае 2011 года женщине был выдан сертификат на распоряжение средствами материнского капитала, так как она стала матерью двойни. Позже выяснилось, что все документы, которые женщина представила в Пенсионный фонд, являются поддельными. Детей она якобы родила вне медицинского учреждения. Были изготовлены фиктивные справки, в которые были внесены ложные сведения о личности детей, дате и месте их рождения. В апреле 2016 года приговором Красноармейского районного суда женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 
Требования Пенсионного фонда о возврате средств материнского капитала удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Расследования
26.11.2019 15:58
Расследования 26.11.2019 15:58
3429 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 14:33
Расследования 26.11.2019 14:33
981 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 13:04
Расследования 26.11.2019 13:04
8749 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.11.2019 09:55
Расследования 26.11.2019 09:55
7832 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 18:38
Расследования 25.11.2019 18:38
3627 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 16:38
Расследования 25.11.2019 16:38
3480 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:59
Расследования 25.11.2019 12:59
7526 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 12:03
Расследования 25.11.2019 12:03
6874 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.11.2019 11:04
Расследования 25.11.2019 11:04
4833 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.11.2019 09:41
Расследования 23.11.2019 09:41
4243 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 12:14
Расследования 22.11.2019 12:14
4451 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 10:46
Расследования 22.11.2019 10:46
6065 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.11.2019 10:12
Расследования 22.11.2019 10:12
1151 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.11.2019 10:06
Расследования 21.11.2019 10:06
10048 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2019 20:10
Расследования 19.11.2019 20:10
7759 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:19
Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорогСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойнюСмотреть фотографии
17:07
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизниСмотреть фотографии
16:52
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
16:23
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton»Смотреть фотографии
15:58
Бизнесмены признались, что сгорело на складе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переходСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфоновСмотреть фотографии
13:27
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов под Волгоградом ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесуСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"Смотреть фотографии
12:25
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотиныСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксерыСмотреть фотографии
12:05
Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
12:01
С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушкахСмотреть фотографии
11:37
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препаратСмотреть фотографии
11:15
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткамСмотреть фотографии
10:35
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицыСмотреть фотографии
10:06
Депутаты и чиновники Волгоградской области скрыли доходов на 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:56
Энергетики назвали причину резкого отключения света в Краснослободске под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом полыхает склад лакокрасочных материаловСмотреть фотографииCмотреть видео
09:13
В Волгограде задержан водитель Hyundai IX35, скрывшийся с места смертельной аварииСмотреть фотографии
20:56
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьмуСмотреть фотографии
20:44
Сбил насмерть человека: В Волгограде идет розыск водителя Hyundai IX35Смотреть фотографии
18:38
Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды дедаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УКСмотреть фотографии
17:57
Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 