Общество

Волгоградцы выпросили новый пешеходный переход

Общество 26.11.2019 14:43
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26.11.2019 14:43


Начат  монтаж линии энергоснабжения для оборудования регулируемого пешеходного перехода на ул. Череповецкой на участке между улицами Автотранспортная и Максимовский разъезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, решение об оборудовании пешеходного перехода, отвечающего всем требованиям безопасности, принято по просьбам  жителей расположенных рядом микрорайонов. Люди вынуждены были идти до ближайших переходов более полукилометра. 
14 светодиодных светофоров с системой обратного отсчета позволят  обеспечить безопасный переход волгоградцев  к остановке общественного транспорта по ходу движения в центр города и выезд с дороги по ул.  Максимовский разъезд на магистраль. Помимо светофоров специалисты оборудуют дорожные знаки и удобный съезд с тротуара для маломобильных горожан. А перильное ограждение на данном участке демонтируют. Все работы должны быть завершены в течение месяца с оговоркой на погодные условия.
Справка. В текущем году специалисты модернизируют порядка 20  объектов – перекрестков, пешеходных переходов и других. Среди них – пересечения пр. Им. Ленина и ул. Комсомольской,  ул. Ополченской и Шурухина, пр. Героев Сталинграда и ул. Фадеева, ул. Череповецкой и Ардатовской, ул. Н. Отрады и Менжинского и другие. На переходах по ул. Краснознаменской, на перекрестке пр. им. Ленина и ул. 7 Гвардейской были установлены светодиодные ленты на светофорах, призванные привлечь внимание водителей и пешеходов, а также  светоотражающие маркеры. Всего на городских улицах в 2019 году муниципалитет оборудует порядка 100 светофоров с системой обратного отсчета.

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