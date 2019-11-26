Телеком

Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»

Телеком 26.11.2019 12:05
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26.11.2019 12:05


Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит в девятый раз. 
В конкурсе могут принять участие журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:
• печатная пресса;
• радио и телевидение;
• интернет-СМИ и информационные агентства;
• социальные медиа.
Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Партнер конкурса, компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС. 
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.
Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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