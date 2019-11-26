Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»





Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит в девятый раз.

В конкурсе могут принять участие журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

• печатная пресса;

• радио и телевидение;

• интернет-СМИ и информационные агентства;

• социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Партнер конкурса, компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

www.smi.rt.ru . Официальный хештег конкурса: #eFuture. Сайт конкурса:. Официальный хештег конкурса: #eFuture.



