Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препарат





Вмешательство прокуратуры помогло 36-летнему волгоградцу получить жизненно необходимое лекарство. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина являлся инвалидом третьей группы в связи с заболеванием нервной системы. Ежедневно он должен быть принимать швейцарский препарат финголимод, который применяется для лечения рассеянного склероза и стоит более 100 тысяч рублей. Однако инвалид этим лекарством обеспечивался в недостаточном количестве и со значительными перерывами, что негативно сказывалось на состоянии его здоровья.

В этой связи прокурором Краснооктябрьского района Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечивать инвалида необходимым препаратом в соответствии с медицинскими показаниями. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено.



