Под Волгоградом 92-летняя женщина сгорела вместе с домом

Происшествия 25.11.2019 09:54
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25.11.2019 09:54
Частный дом полностью сгорел в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в огне погибла 92-летняя хозяйка жилища. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании деревянного частного дома в селе Громославка поступило в 22:04. Жилое строение горело по всей площади, а затем обрушилось. В 22:33 пожар был ликвидирован. Под завали нашли тело погибшей 1927 года рождения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, что позволит предотвратить трагедии.
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