Найденные в Волгограде фугасные бомбы взорвали

Происшествия 23.11.2019 18:28
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23.11.2019 18:28
Две авиабомбы времен Сталинградской битвы успешно обезврежены сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, снаряды были найдены в Краснооктябрьском районе Волгограда и в поселке Кузьмичи Городищенского района. Прибывший пиротехнический расчет из Ростовской области в сопровождении экстренных служб вывез авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100 в безопасное место, где успешно обезвредил путем подрыва.
С начала 2019 года на территории Волгоградской области было найдено и обезврежено 14 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
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