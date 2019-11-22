В Волгоградской области браконьера вычислили по фото в соцсети

Общество 22.11.2019 11:05
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22.11.2019 11:05
Нарушителя правил охоты удалось вычислить по публикации в соцсетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, в начале сентября на своей странице в Фейсбук мужчина, который охотился на территории Калачевского охотничьего угодья, разместил информацию об открытии охоты на пернатую дичь. При этом на фото он был запечатлен рядом с тушкой убитого зайца-русака. Однако охота на пушных, в том числе на зайца-русака, в регионе должна была начаться только со 2 ноября. Комитет инициировал административное расследование. По результатам проверки, всех собранных сведений и объяснений самого нарушителя составлен административный протокол, материалы дела переданы в суд.
В итоге суд признал гражданина виновным и запретил ему охотиться в течение года. Более того, после вступления судебного решения в законную силу, ему будет рассчитан и предъявлен иск о возмещении ущерба, нанесенного объектам животного мира, в сумме 3 тысячи рублей.
Добавим, в текущем году это девятый случай наказания за нарушение сроков охоты, но первый, когда в поимке браконьера помогли соцсети.
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