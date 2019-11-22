В Волгограде столкнулись два трамвая: пострадал пассажир

Происшествия 22.11.2019 10:29
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22.11.2019 10:29
В Волгограде 30-летний пассажир трамвая пострадал накануне вечером в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на проспекте Ленина. 50 летняя женщина-водитель, управляя трамваем, двигаясь по маршруту в сторону Тракторозаводского района, напротив строения № 102б по пр. Ленина не справилась с управлением и совершила наезд на впереди идущий трамвай под управлением 63-летней женщины-водителя. В результате ДТП пассажир одного из трамваев с травмами был доставлен в больницу.
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