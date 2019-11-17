В Волгограде женщины усмотрели сексизм в рекламе торгового центра

Согласно ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
Общество 17.11.2019 16:02
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17.11.2019 16:02
В редакцию ИА «Высота 102» обратилась группа жительниц Волгограда, которых возмутила реклама торгового центра. Текст на рекламной растяжке над проезжей частью улицы Рокоссковского, по мнению женщин, не имеет ничего общего с юмором и здоровыми семейными отношениями, а также выражает презрительное отношение к современным представительницам слабого пола.
«В нашей стране нет ни многоженства, ни мужчин-господ, мы и сами себе все купим. Такие сексистские фантазии рекламщиков меня лично оскорбляют и со мной согласны мои подруги», - заявила жительница Центрального района Светлана. Редакция ИА «Высота 102» посоветовала дамам обратиться в Волгоградское УФАС. Совсем недавно антимонопольный орган признал ненадлежащей рекламу, в которой изображение мясного стейка с кровью сопровождалось высказыванием: «Пугаем веганов с 2014 года».
С учетом мнения Экспертного совета, УФАС пришло к выводу, что реклама демонстрирует презрительное отношение к людям, которые не едят мясо. Вполне возможно, что эксперты смогут дать оценку и рекламному креативу про господина и любимую жену, которую ведут за покупками в торговый центр.
Согласно ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
Согласно ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
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