Общество

Веганов не пугать, выражаться цензурно: в Волгограде УФАС зорко бдит за рекламой

Общество 12.11.2019 20:28
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12.11.2019 20:28


Реклама одного из ресторанов Волгограда признана выражающей презрительное отношение к людям, которые не едят мяса. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС России, речь идет о наружной рекламе, в которой изображение мясного стейка с кровью сопровождалось надписью: «Пугаем веганов с 2014 года». Растяжка была размещена над одной из центральных магистралей города. С учетом мнения Экспертного совета УФАС пришло к выводу, что такая реклама может оскорблять и унижать человеческое достоинство определенной группы людей. Кроме того, реклама формирует негативное отношение к лицам, которые не употребляют в пищу рекламируемые мясные стейки. Сегодня реклама признана ненадлежащей и нарушающей Закон о рекламе.
Кроме того, Волгоградское УФАС завершило рассмотрение дела по еще одной рекламе - антимоскитного средства с текстом «Зае(изображение комара)ли комары? Есть решение! Никакой химии…». Данная реклама также была признана ненадлежащей и нарушающей норму о недопустимости использования в рекламе бранных слов.
 «Дела, связанные с нарушением норм этики в рекламе, занимают относительно небольшую долю, порядка 5-10% от общего количества рекламных дел. Обычно в данных делах рекламодатели объясняют выбор спорных текстов и образов желанием дополнительно привлечь внимание потребителей, указывают, что у них совершенно не было цели кого-либо унизить или оскорбить. Разумеется, основная цель рекламодателя - привлечь внимание потребителей к рекламируемому товару. Но вопрос какими средствами это делается? Делать это недопустимым с точки зрения этики и морали способом запрещает Закон о рекламе и это нормальное правило игры на данном рынке, которое должно соблюдаться всеми», - пояснила в комментарии ИА «Высота 102» заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

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