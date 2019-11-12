Кроме того, Волгоградское УФАС завершило рассмотрение дела по еще одной рекламе - антимоскитного средства с текстом «Зае(изображение комара)ли комары? Есть решение! Никакой химии…». Данная реклама также была признана ненадлежащей и нарушающей норму о недопустимости использования в рекламе бранных слов.
«Дела, связанные с нарушением норм этики в рекламе, занимают относительно небольшую долю, порядка 5-10% от общего количества рекламных дел. Обычно в данных делах рекламодатели объясняют выбор спорных текстов и образов желанием дополнительно привлечь внимание потребителей, указывают, что у них совершенно не было цели кого-либо унизить или оскорбить. Разумеется, основная цель рекламодателя - привлечь внимание потребителей к рекламируемому товару. Но вопрос какими средствами это делается? Делать это недопустимым с точки зрения этики и морали способом запрещает Закон о рекламе и это нормальное правило игры на данном рынке, которое должно соблюдаться всеми», - пояснила в комментарии ИА «Высота 102» заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.