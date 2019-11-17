«Пахали всю ночь»: в Волгограде устранили порыв водопровода

Общество 17.11.2019 11:34
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17.11.2019 11:34
Бригады «Концессий водоснабжения» ликвидировали порыв магистрального трубопровода диаметром 1200 мм в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, рабочие трудились всю ночь. Благодаря переключению на резервную систему водоснабжения удалось избежать тотального отключения воды для потребителей. Аварию устранили уже к вечеру, после чего началось заполнение системы водой. В течение ночи специалисты обеспечивали подачу ресурса в дома и другие объекты. Правда, без некоторых неудобств обойтись все-таки не удалось. Так, для сохранения теплоснабжения в отдельных домах заполотновской части Центрального района, микрорайона Тулака и части домов Ворошиловского района было временно приостановлено горячее водоснабжение. Если где-то наблюдаются перебои с водой, в компании рекомендуют обращаться в управляющие компании для регулировки внутридомовых сетей. В "Концессиях водоснабжения" подчеркнули, что труба, где произошла коммунальная авария, была проложена более 10 лет назад и проблемной не считалась.
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