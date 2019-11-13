Напомним, сообщение о попадании воды в газопровод в центральном районе Волгограда поступило в аварийно-диспетчерскую службу АО «Волгоградгоргаз» сегодня днем. В целях безопасности граждан, а также для локализации и ликвидации происшествия было приостановлено газоснабжение 11 многоквартирных домов. Причиной инцидента, по предварительным данным, мог стать самовольный монтаж газового водонагревателя, в процессе которого перепутаны водо- и газопроводные трубы. В результате чего газопровод заполнился водой.
Общество 13.11.2019 17:18
295 0
13.11.2019 17:18
О завершении ремонтных работ сообщили ИА «Высота 102» в АО «Волгоградгоргаз». В настоящее время начинается подача газа в дома, которые были отключены от голубого топлива.
Напомним, сообщение о попадании воды в газопровод в центральном районе Волгограда поступило в аварийно-диспетчерскую службу АО «Волгоградгоргаз» сегодня днем. В целях безопасности граждан, а также для локализации и ликвидации происшествия было приостановлено газоснабжение 11 многоквартирных домов. Причиной инцидента, по предварительным данным, мог стать самовольный монтаж газового водонагревателя, в процессе которого перепутаны водо- и газопроводные трубы. В результате чего газопровод заполнился водой.
Напомним, сообщение о попадании воды в газопровод в центральном районе Волгограда поступило в аварийно-диспетчерскую службу АО «Волгоградгоргаз» сегодня днем. В целях безопасности граждан, а также для локализации и ликвидации происшествия было приостановлено газоснабжение 11 многоквартирных домов. Причиной инцидента, по предварительным данным, мог стать самовольный монтаж газового водонагревателя, в процессе которого перепутаны водо- и газопроводные трубы. В результате чего газопровод заполнился водой.
Реклама
Стрелкам часов на вокзале в Волгограде сделали "маникюр"13.11.2019 15:10
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографии13.11.2019 14:42
В центре Волгограда 11 многоэтажек остались без газа из-за попадания воды в газопровод13.11.2019 13:34
В «Семейном разговоре» поучаствовали сотни волжан13.11.2019 11:29
В Волгоградской области служба опеки имитировала заботу о детях13.11.2019 10:21
«Дорогие депутаты»: для нового состава Волгоградской облдумы понадобились новые автомобили13.11.2019 09:04
В Волгограде на оживленном перекрестке выключились светофоры13.11.2019 08:31
Веганов не пугать, выражаться цензурно: в Волгограде УФАС зорко бдит за рекламой12.11.2019 20:28
В Дзержинском районе Волгограда «грустный» парк советской эпохи ждет реновация12.11.2019 17:49
Власти Волгоградской области перевыполнили план по обучению предпенсионеров12.11.2019 17:44
В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководства12.11.2019 16:10
В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 раз12.11.2019 15:17
В сквере имени Пахмутовой в Волгограде поселится «Девочка с аккордеоном»12.11.2019 15:04
В Волгограде «Родниковую долину» и Самарский разъезд связали микроавтобусы12.11.2019 10:38
В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населения12.11.2019 08:26
Реклама