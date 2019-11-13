В центре Волгограда 11 многоэтажек остались без газа из-за попадания воды в газопровод

Общество 13.11.2019 13:34
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13.11.2019 13:34
Сообщение о попадании воды в газопровод в центральном районе Волгограда поступило в аварийно-диспетчерскую службу АО «Волгоградгоргаз» , сообщает ИА «Высота 102». По информации газовиков, сейчас в целях безопасности граждан, а также для локализации и ликвидации происшествия приостановили газоснабжение 11 многоквартирных домов. В настоящее время специалистами АО «Волгоградгоргаз» проводятся ремонтные работы на подземном газопроводе, после чего начнутся мероприятия по восстановлению газоснабжения потребителей.
В газовой службе отмечают, что наиболее частой причиной подобных инцидентов является самовольный монтаж газового водонагревателя, в процессе которого перепутаны водо- и газопроводные трубы. В результате чего газопровод заполнился водой. Восстановить газоснабжение планируется после полудня. Виновники аварии устанавливаются.
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