Клиенты Сбербанка могут получить 10 000 бонусов СПАСИБО за автоплатеж

Экономика 13.11.2019 15:44 Новости компаний
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13.11.2019 15:44 Новости компаний
Акцию «Спасибо за Автоплатеж» проводит Сбербанк с 11 ноября по 31 декабря 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, участвуя в ней, клиенты банка могут выиграть 10 000 бонусов СПАСИБО.
Согласно правилам акции, необходимо до 12 декабря через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» подключить сервис «Автоплатеж» и до 31 декабря 2019 года включительно оплатить с его помощью услуги ЖКХ, интернета, ТВ или телефонии на любую сумму.
Еще одним условием участия в акции является «новизна» – участнику необходимо подключить сервис «Автоплатеж» для оплаты услуги, которая как минимум за месяц до старта акции (11 ноября) не оплачивалась при помощи него.
В акции могут участвовать жители РФ 18 лет и старше — владельцы банковских карт Сбербанка, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и подключившие услугу «Автоплатеж» (за энергоснабжение, водоотведение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, обращение с твердыми отходами, фиксированную телефонию, интернет и ТВ). Подробнее о способах и порядке подключения услуги — на сайте Сбербанка.
Как пояснили информагентству в пресс-службе банка, в акции «Спасибо за Автоплатеж» разыгрываются 178 призов, поскольку она стартовала накануне Дня рождения Сбербанка — 12 ноября Сбербанку исполнилось 178 лет. Победители получат в подарок по 10 000 бонусов СПАСИБО. Участник может претендовать на получение не более одного поощрения. Бонусы победителям будут начислены до 31 января 2020 года включительно.
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