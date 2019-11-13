Клиенты Сбербанка могут получить 10 000 бонусов СПАСИБО за автоплатеж





Акцию «Спасибо за Автоплатеж» проводит Сбербанк с 11 ноября по 31 декабря 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, участвуя в ней, клиенты банка могут выиграть 10 000 бонусов СПАСИБО.

Согласно правилам акции, необходимо до 12 декабря через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» подключить сервис «Автоплатеж» и до 31 декабря 2019 года включительно оплатить с его помощью услуги ЖКХ, интернета, ТВ или телефонии на любую сумму.

Еще одним условием участия в акции является «новизна» – участнику необходимо подключить сервис «Автоплатеж» для оплаты услуги, которая как минимум за месяц до старта акции (11 ноября) не оплачивалась при помощи него.

В акции могут участвовать жители РФ 18 лет и старше — владельцы банковских карт Сбербанка, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и подключившие услугу «Автоплатеж» (за энергоснабжение, водоотведение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, обращение с твердыми отходами, фиксированную телефонию, интернет и ТВ). Подробнее о способах и порядке подключения услуги — на сайте Сбербанка