В Волгоградской области служба опеки имитировала заботу о детях





12 тысяч рублей штрафа заплатит начальника сектора опеки и попечительства администрации Ленинского района за формализм в работе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в текущем году чиновники не организовали ни одной проверки условий жизни шести подопечных в возрасте от 5 до 16 лет. Между тем, в личных делах несовершеннолетних имелись акты о том, что должностные лица побывали в домах детей и убедились в том, что их опекуны ответственно исполняют свои обязанности.

По результатам проверки прокуратура Ленинского района возбудила в отношении ответственного чиновника административное дело «за ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий». Постановлением мирового судьи начальник сектора опеки и попечительства привлечен к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу.



