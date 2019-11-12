За семь поддельных банкнот жителю Волгограда грозит 8 лет

Расследования 12.11.2019 17:32
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12.11.2019 17:32
38-летний житель Волгограда идет под суд за распространение фальшивых денег. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, обвиняемый, совместно с двумя знакомыми с 27 ноября по 2 декабря 2018 года в небольших магазинах приобретали продукты питания, расплачивались фальшивыми денежными купюрами достоинством 2 тысячи рублей.
Всего таким способом сообщникам удалось сбыть семь поддельных банкнот на территории Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области.
Фальшивые купюры один из фигурантов уголовного дела самостоятельно изготовил при помощи цветного принтера.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Санкция ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
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