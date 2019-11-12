В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководства

Общество 12.11.2019 16:10
5443 5
12.11.2019 16:10
Правление Совета муниципальных образований Волгоградской области теперь будет возглавлять Юрий Хорошеньков – глава города Урюпинска. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято сегодня на заседании Ассоциации "Совет муниципальных образований", которое прошло в Волжском. Ранее, напомним, пост руководителя Ассоциации занимал Геннадий Шевцов, глава Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он теперь является заместителем губернатора.
Ассоциация "Совет муниципальных образований Волгоградской области" является некоммерческой организацией, созданной органами местного самоуправления муниципальных образований региона в целях обеспечения защиты прав муниципальных образований, представления их общих интересов, а также обеспечения координации деятельности по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления.
Реклама
В Дзержинском районе Волгограда «грустный» парк советской эпохи ждет реновация12.11.2019 17:49
Власти Волгоградской области перевыполнили план по обучению предпенсионеров12.11.2019 17:44
В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 раз12.11.2019 15:17
В сквере имени Пахмутовой в Волгограде поселится «Девочка с аккордеоном»12.11.2019 15:04
В Волгограде «Родниковую долину» и Самарский разъезд связали микроавтобусы12.11.2019 10:38
В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населения12.11.2019 08:26
Жители хутора в Волгоградской области боятся сгореть в своих домах11.11.2019 20:18
После ремонта мост на Волжской ГЭС трижды проверяли на прочность11.11.2019 17:27
В Волгограде строители новой дороги попали в сети11.11.2019 15:36
Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 11 ноября11.11.2019 15:34
В Волгограде 90-летний ликвидатор нацподполья воюет за выплату ко Дню Победы11.11.2019 15:21
Чиновники расскажут о карьерных перспективах предпенсионеров Волгоградской области11.11.2019 12:15
На Центральной набережной Волгограда устанавливают светящиеся качели11.11.2019 12:06
В Волгограде УК поплатилась за отсутствие ремонта в подъезде11.11.2019 10:25
Под Волгоградом дачница пыталась снести мини-птицеферму соседей11.11.2019 08:10
Реклама