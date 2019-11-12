В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководства





Ассоциация "Совет муниципальных образований Волгоградской области" является некоммерческой организацией, созданной органами местного самоуправления муниципальных образований региона в целях обеспечения защиты прав муниципальных образований, представления их общих интересов, а также обеспечения координации деятельности по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления.

Правление Совета муниципальных образований Волгоградской области теперь будет возглавлять Юрий Хорошеньков – глава города Урюпинска. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято сегодня на заседании Ассоциации "Совет муниципальных образований", которое прошло в Волжском. Ранее, напомним, пост руководителя Ассоциации занимал Геннадий Шевцов, глава Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он теперь является заместителем губернатора.