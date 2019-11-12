Общество

В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководства

Общество 12.11.2019 16:10
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12.11.2019 16:10


Правление Совета муниципальных образований Волгоградской области теперь будет возглавлять Юрий Хорошеньков – глава города Урюпинска. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято сегодня на заседании Ассоциации "Совет муниципальных образований", которое прошло в Волжском. Ранее, напомним, пост руководителя Ассоциации занимал Геннадий Шевцов, глава Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он теперь является заместителем  губернатора. 
Ассоциация "Совет муниципальных образований Волгоградской области" является некоммерческой организацией, созданной органами местного самоуправления муниципальных образований региона в целях обеспечения защиты прав муниципальных образований, представления их общих интересов, а также обеспечения координации деятельности по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления.

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