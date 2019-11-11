Общество

Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 11 ноября

Общество 11.11.2019 15:34 Новости компаний
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11.11.2019 15:34 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской    фондовой бирже 486, на Московской  бирже  RUAL),  один  из  крупнейших  в  мире  производителей  алюминия, объявляет  о  начале  IX  благотворительного  новогоднего  марафона  «Верим  в  чудо,  творим чудо!». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, общий призовой фонд марафона составляет 2 млн рублей.
Акция  пройдет  с  11  ноября  по  20  декабря  2019  года  в  Москве,  Ачинске,  Братске,  Волгограде, Каменске-Уральском,  Краснотурьинске,  Новокузнецке,  Саяногорске,  Североуральске,  Тайшете, посёлке Таёжном Красноярского края и Шелехове. 
Целью  марафона  является  поддержка  социальных,  образовательных,  культурных  учреждений, некоммерческих  организаций,  многодетных  и  малообеспеченных  семей,  воспитанников  детских домов и приютов, тяжелобольных детей, одиноких пожилых людей и ветеранов.
Участие  в  акции  принимают  корпоративные  волонтёры  РУСАЛа,  других  промышленных предприятий,  члены  их  семей,  представители  некоммерческих  организаций  и  муниципальных учреждений,  школьники  и  студенты,  а  также  инициативные  группы  горожан.  Объединившись  в команды до 10 человек, волонтёры в течение полутора месяцев будут организовывать различные общественно  полезные  мероприятия:  творческие  мастер-классы,  интеллектуальные  викторины, спортивные  игры,  новогодние  утренники,  благотворительные  ярмарки  и  спектакли,  проведут генеральные уборки в социальных учреждениях города, окажут адресную помощь нуждающимся семьям и пожилым людям.
Одновременно  на  промплощадках  компании  будут  действовать  «мастерские  добрых  дел»,  где работники предприятий смогут изготовить новогодний реквизит, ёлочные украшения, игрушки и другие полезные вещи, которые будут переданы в подшефные учреждения. 
Но  самым  важным  этапом  новогоднего  марафона  в  этом  году  станет  реализация  волонтёрских проектов.  Каждой  команде  предстоит  придумать  особенную  идею  для  своего  социального проекта, который поможет преодолеть некоторые трудности подшефного учреждения и повысить качество жизни его воспитанников. Команды, разработавшие лучшие проектные идеи, получат на их  воплощение  финансирование  в  размере  до  180  000  рублей.  Остальные  команды-участники марафона будут награждены полезными памятными призами.
"Девятый  новогодний  марафон,  который  объединит  12  городов  и  посёлков  России,  завершает волонтёрские проекты РУСАЛа в 2019 году. Мы стараемся сделать его максимально полезным и интересным для всех участников. Именно поэтому волонтёрам, чтобы помочь своим подопечным, предстоит  освоить  навыки  социального  проектирования.  Благодаря  их  стараниям  все  самые лучшие идеи получат свое воплощение в 2020 году и подарят радость тем, кто больше всего в ней нуждается",  –  отметил  Рустам  Закиев,  директор  коммуникационных  и  социальных  проектов РУСАЛа.

Справка. Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. За  8  лет  участниками  проекта  стали  более  21  000  волонтеров,  которые  своими  силами  провели 5565 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительных сертификатов составила 14,4 млн рублей. 


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