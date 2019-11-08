Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской суд





«Красный день календаря» в Камышине был отмечен эвакуацией городского суда после звонка о заложенной в здании бомбе. Очевидцы сообщили ИА «Высота 102», что были эвакуированы несколько десятков работников судебной системы и другие люди, находившиеся на тот момент в помещениях органа правосудия. Все это происходило во второй половине дня 7 ноября. В ГУ МВД России по Волгоградской области информацию подтвердили и уточнили, что после тщательного обследования здания Камышинского горсуда взрывных устройств обнаружено не было. Как стало известно информагентству, по горячим следам была задержана звонившая с угрозами женщина, которая скрывалась от суда по обвинению в применении насилия и, по предварительным данным, страдает психическим расстройством.