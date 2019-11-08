



В Московском техническом университете им. Н.Э. Баумана стартовала первая серия игр осеннего сезона. Существенное содействие в организации и проведении мероприятия оказала компания «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.

Известно, что во время активной работы головного мозга силы покидают организм быстрее, поэтому компания «Сады Придонья» обеспечила каждого участника питательным коктейлем Easy смузи, включающим в себя 4 злака, благодаря чему ребята с легкостью преодолели 6 часов интеллектуальной «битвы».

Побороться за призовые места и звание самого умного решились многие студенты столичных и региональных вузов.

«Сегодня у нас более 400 участников и, признаюсь, команды с каждым годом становятся все сильнее и сильнее, — говорит организатор Дмитрий Смирнов. – Турнир «Что? Где? Когда?», традиционно проходящий в МГТУ им. Н.Э. Баумана, уже давно завоевал репутацию серьезного и респектабельного конкурса, победа в котором открывает перед знатоками двери дальше – на более крупные турниры».

Несколько раундов напряженных игр и победитель первой серии уже определен. Впереди участников ждет ряд других интеллектуальных «испытаний» в виде «Брейн-ринга», конкурса «вМоГоТУ», и завершающего этапа – фестиваля «Интеллектуальный триатлон».