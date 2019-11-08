Экономика

Смузи «Садов Придонья» помогли знатокам найти ответы на вопросы «Что? Где? Когда?»

Экономика 08.11.2019 09:44
345 0
08.11.2019 09:44


В Московском техническом университете им. Н.Э. Баумана стартовала первая серия игр осеннего сезона. Существенное содействие в организации и проведении мероприятия оказала компания «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
Известно, что во время активной работы головного мозга  силы покидают организм быстрее, поэтому компания «Сады Придонья» обеспечила каждого участника питательным коктейлем Easy смузи, включающим в себя 4 злака, благодаря чему ребята с легкостью преодолели 6 часов интеллектуальной «битвы». 
Побороться за призовые места и звание самого умного решились многие студенты столичных и региональных вузов. 
«Сегодня у нас более 400 участников и, признаюсь, команды с каждым годом становятся все сильнее и сильнее, — говорит организатор Дмитрий Смирнов. – Турнир «Что? Где? Когда?», традиционно проходящий в МГТУ им. Н.Э. Баумана, уже давно завоевал репутацию серьезного и респектабельного конкурса, победа в котором открывает перед знатоками двери дальше – на более крупные турниры». 
Несколько раундов напряженных игр и победитель первой серии уже определен. Впереди участников ждет ряд других интеллектуальных «испытаний» в виде «Брейн-ринга», конкурса «вМоГоТУ», и завершающего этапа – фестиваля «Интеллектуальный триатлон». 
Российский производитель соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе  компания «Сады Придонья» является многолетним партнером интеллектуальных игр, проходящих на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Новому-старому финансисту Волгоградской области губернатор поставил задачу сформировать бюджет мечты
22.10.2019 13:39
15733 16
Дело о многомиллионном долге мусорного полигона под Волгоградом вернулось на круги своя
05.11.2019 06:56
14235 3
В Волгограде на митинг из-за невыполненных обещаний обладминистрации выходят 150 обманутых дольщиков
06.11.2019 14:21
9570 15
Экономика
08.11.2019 10:06
Экономика 08.11.2019 10:06
507 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.11.2019 12:35
Экономика 07.11.2019 12:35
1438 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 21:52
Экономика 06.11.2019 21:52
3333 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 17:40
Экономика 06.11.2019 17:40
1224 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 14:21
Экономика 06.11.2019 14:21
9570 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 11:46
Экономика 06.11.2019 11:46
362 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 08:40
Экономика 06.11.2019 08:40
1747 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.11.2019 17:54
Экономика 05.11.2019 17:54
18075 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.11.2019 13:37
Экономика 05.11.2019 13:37
392 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.11.2019 11:05
Экономика 05.11.2019 11:05
800 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.11.2019 06:56
Экономика 05.11.2019 06:56
14235 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.11.2019 16:26
Экономика 03.11.2019 16:26
6198 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.11.2019 18:02
Экономика 02.11.2019 18:02
6026 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 15:43
Экономика 01.11.2019 15:43
1753 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.11.2019 14:48
Экономика 01.11.2019 14:48
836 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:30
Для очистки сточных вод Волгограда на острове Голодный затеяли большую стройкуСмотреть фотографии
13:37
Телевизоры жителей Волгоградской области могут забарахлить в ночь с 11 на 12 ноябряСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской судСмотреть фотографии
12:45
Внутри «Родины-матери» в Волгограде потомков будет ждать послание от реставраторовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Волгоградские единороссы оставили подвешенным вопрос о спикере городской думыСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
12:00
В павильоне Центрального рынка Волгограда замахнулись на "вечное лето"Смотреть фотографии
11:41
Волгоградское УФАС: регоператор сферы ТКО встает на путь исправленияСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области два школьника устроили полиции бессонную ночьСмотреть фотографии
10:42
«От товарищей товарищам»: в станице Волгоградской области открыли памятник ЛенинуСмотреть фотографии
10:39
«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операцииСмотреть фотографии
10:06
В стане "Единой России" в Волгограде грядут кадровые перестановкиСмотреть фотографии
10:06
Фонд капремонта готовится к новому сезонуСмотреть фотографии
09:44
Смузи «Садов Придонья» помогли знатокам найти ответы на вопросы «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области ветслужба не пыталась остановить АЧССмотреть фотографии
08:14
В Волгограде прогремел взрыв в офисе СбербанкаСмотреть фотографии
20:21
"Большой бизнес идет к вам": В Волгограде сотовую вышку подключали под полицейским прикрытием Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к ЛенинуСмотреть фотографии
17:26
Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений судаСмотреть фотографии
17:15
У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:59
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВСмотреть фотографии
16:40
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьевСмотреть фотографии
15:25
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТССмотреть фотографии
15:02
Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесуСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплатеСмотреть фотографии
13:22
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартируСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикетСмотреть фотографии
12:35
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изысканияСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 