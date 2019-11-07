Происшествия

У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублей

Происшествия 07.11.2019 17:15
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07.11.2019 17:15


Житель Волгограда приехал в торговый центр на "Bentley Continental GT", а ушел пешком из-за долга в размере чуть более 160 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФССП России по региону, мужчина накопил долги перед налоговой и ГИБДД. В ходе исполнительного производства было установлено, что за должником числится недвижимое имущество, а так же дорогой автомобиль. Согласно информации на сайте объявлений, в зависимости от года выпуска и пробега такое авто можно приобрести минимум за 1,3 миллиона рублей. Новый автомобиль продается за 15-18 миллионов.
В рамках исполнительного производства было заведено разыскное дело. После долгих и упорных поисков судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, удалось установить место нахождения автомобиля. Должник приехал на своем Bentley в один из торговых центров города за покупками. В присутствии понятых был составлен акт описи и ареста имущества, которое впоследствии было изъято. Мужчина не стал рисковать своим автомобилем и полностью погасил долг.

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