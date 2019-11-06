Телеком

Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи

Телеком 06.11.2019 16:47
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06.11.2019 16:47


Подведены итоги VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности World Skills Hi-Tech-2019 (WSHT), который прошел в конце октября в Екатеринбурге. В чемпионате приняли участие специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий — всего 738 конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации. В рамках чемпионата также прошли соревнования Евразийского зачета WSHT-2019, в которых приняли участие молодые профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Монголии и Ирана. Лучшими специалистами по созданию оптической инфраструктуры связи стали сотрудники «Ростелекома».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» был представлен на WSHT в трех компетенциях: «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Сетевое и системное администрирование» и «Охрана труда».

В профильной компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» золото получили электромеханик связи Нижегородского филиала«Ростелекома» Роман Щербатов и кабельщик-спайщик Оренбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Дмитриев. Также команда «Ростелекома» завоевала золото в Открытом Евразийском чемпионате в компетенции «Магистральные линии связи», обойдя соперников из Белоруссии и Казахстана.
В течение трех дней участники выполняли модули конкурсного задания: монтаж волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП), входной контроль, монтаж условной линии, оптической муфты, измерения смонтированного участка, обнаружение и устранение повреждений. В финале конкурсантов ожидало секретное задание — обследование макета собранной экспертами линии и поиск повреждений. Как правило, организаторы стараются сделать задание настолько сложным, чтобы участники не могли его завершить. Команда «Ростелекома» стала единственной, которая сумела полностью выполнить задание и сделала это раньше отведенного времени.
Компетенция «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» является презентационной для «Ростелекома». Помимо соревновательного аспекта, она несет и просветительскую миссию: на площадке«Ростелекома» все дни чемпионата работала зона Try Skills. Здесь проходили мастер-классы по сварке оптоволоконного кабеля под руководством директора центра компетенций по профессиональным стандартам «Ростелекома» Игоря Гнездилова. Главным экспертом компетенции «Магистральные линии связи» выступил руководитель направления Центра компетенций по профессиональным стандартам МРФ «Центр»Сергей Колчев.
Онлайн-трансляция чемпионата велась на сайте camera.rt.ru.
«Чемпионат — это не только конкурсная площадка, где можно помериться силами, это еще возможность обмена опытом с другими конкурсантами, экспертами. Участники чемпионата получают на соревнованиях новые навыки, которые будут полезны в работе, делятся с коллегами опытом, полученным на World Skills Hi-Tech», — сказала тимлидер сборной «Ростелекома» Светлана Кузнецова.

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