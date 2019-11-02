



60-летний волгоградец Алексей Костюченко ни на секунду не пожалел, что в 2017 году покинул стены волгоградского дома-интерната для престарелых и инвалидов ради мечты о путешествиях. Сегодня корреспондент ИА «Высота 102» заговорил с Алексеем на набережной в сочинском Адлере, изначально обратив внимание на флажок Волгоградской области, прикрепленный к коляске.





Выяснилось, что жизнерадостный колясочник решил в этом году перезимовать у моря, а затем продолжить странствия по России. 20 лет назад волею судьбы оказавшись в Сургуте, Алексей получил сильное обморожение и лишился ног, кисти и пальцев рук. После лечения и возвращения в родной Волгоград, участью мужчины стал казенный дом.





«Интернат не самое лучшее место, сами понимаете. С тех пор, как я твердо решил, что не хочу провести там остаток дней, я дышу полной грудью. Живу на пенсию. Повсюду встречаю добрых людей. Благотворители в Волгограде помогли приобрести дорогостоящую хэндбайк-приставку к инвалидной коляске. Я участвую в различных пробегах, парафестивалях, просто путешествую. Если бы не помощь неравнодушных людей, мне пришлось бы сложнее. Но все хорошо. Надо просто радоваться жизни», - заключил Алексей Костюченко, передал привет Волгограду и бодро покатил вдоль Черного моря. Напомним, редакция рассказывала о жизни этого удивительного человека в материале "Без ног и кистей рук: путешественник на хэндбайке привез в Волгоград воду Тихого океана".



