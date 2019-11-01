Экономика

Кредит под залог ПТС: на что обратить внимание

Экономика 01.11.2019 09:00 Реклама
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01.11.2019 09:00 Реклама


Кредиты под залог авто очень популярны в наши дни. Это объясняется тем, что получение заемных средств таким способом не представляет каких-либо сложностей. От владельца авто требуется только предоставить минимальный пакет документов, и уже в течение 1-2 часов он получает кредитные средства в размере от 50 до 90% от рыночной стоимости его транспортного средства.
При оформлении такого кредита необходимо обратить внимание на некоторые факторы.
Форма залога ТС
Возможны два варианта.
• У  автовладельца нет права использовать транспортное средство. Автомобиль будет находиться на специальной стоянке кредитного учреждения. Это хранение может быть как платно, так и бесплатно – конкретные условия будут оговорены при составлении договора. На время нахождения на стоянке возможно оформление страховки по желанию автовладельца.
• Автовладелец имеет право эксплуатировать собственный автомобиль после получения кредитных средств. Такой займ называют кредит под залог птс автомобиля.
Валюта кредита
Как правило, кредитными учреждениями выдаются займы в рублях, но если клиент пожелает, то валюта может быть другой. Разумное решение - использовать отечественную валюту, так как курс евро и доллара постоянно колеблются.
Сумма займа
Величина займа определяется экспертом после того, как он проведет тщательный осмотр транспортного средства. Размер кредита будет выше, если авто будет находиться в лучшем состоянии. При наилучшем раскладе можно рассчитывать на 75-80% от стоимости авто на рынке.
Если автомобиль останется на стоянке кредитного учреждения, то величина займа будет больше, чем если бы кредит давался только под залог ПТС.
К примеру, если кредит был выдан под залог ПТС на пару лет, а владелец продолжает эксплуатировать собственный авто, то он может рассчитывать на займ до 60% от стоимости авто. Если же авто будет оставлен на стоянке кредитного учреждения, то в этом случаем может быть выдан займ до 90% от стоимости.
Сроки
Займ может быть выдан на различный срок, начиная от нескольких дней и заканчивая сроком в несколько лет. Каждое кредитное учреждение имеет собственные условия продления договора. Продление не влияет существенно на размер процентной ставки. Подробные условия по изменению срока подробно прописаны в договоре кредитования.

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