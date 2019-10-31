Общество

Коты не ваши: СТС требует с волгоградских предпринимателей компенсацию за своих персонажей

Общество 31.10.2019 16:40
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31.10.2019 16:40


АО "Сеть телевизионных станций" (СТС) требует взыскать с индивидуальных предпринимателей компенсацию за нарушение исключительных прав на персонажей мультсериала "Три кота". Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.
Представитель телеканала в ноябре 2018 года в ряде торговых точек Волгограда задокументировал факты продажи детских игрушек в упаковке с нанесенными изображениями, созданными на основе образов персонажей анимационного сериала "Три кота" - "Компота", "Карамельки", "Коржика", "Мамы" и "Папы".
Истец указал, что разрешение на использование образов персонажей мультфильма путем заключения соответствующих договоров с предпринимателями, в торговых точках которых обнаружены контрафактные товары, не давал, следовательно, указанные изображения использовались незаконно. СТС просит взыскать с индивидуальных предпринимателей (ИП Новокшонов С.П., ИП Данильченко В.И., ИП Мурадян В.А.) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 10 000 рублей за каждый использованный образ персонажа, т.е. по 50 000 рублей. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.
 

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