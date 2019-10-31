Первый снег выпал на севере Волгоградской области





Первый снег сегодня выпал в Жирновске - самом северном городе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", местные жители прислали в редакцию фотографию слегка припорошенных улиц. Видно, что снега немного, но он, как утверждают горожане, продолжает падать. Вполне возможно, что в последний день октября в Жирновск придет настоящая белоснежная зима.

Погода в Волгоградской области резко поменялась накануне. О похолодании и выпадении небольших осадков в виде дождя, дождя со снегом и мокрого снега ранее сообщал Волгоградский ЦГМС. В самом Волгограде снега не наблюдается. Напомним, что в прошлом году в областном центре он выпал 27 ноября.



