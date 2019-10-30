Расследования

В Волгограде осудили иностранца за продажу «левого» алкоголя стоимостью 2,4 млн рублей

Расследования 30.10.2019 15:33
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30.10.2019 15:33


Полтора года колонии общего режима получил 44-летний азербайджанец за подделку и продажу алкоголя в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также наложил на фигуранта дела штраф в сумме 100 тысяч рублей. 
Известно, что «левые» спиртные напитки осужденный вместе с пятью своим подельниками хранили на оптовой базе, расположенной в Дзержинском районе. Сообщники клеили на бутылки этикетки известных брендов и продавали. Правообладателям причинен ущерб в размере 2,4 млн рублей. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Свою вину в содеянном мужчина полностью признал. Уголовные дела в отношении остальных участников организованной преступной группы находятся еще расследуются или переданы в суд.

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