Происшествия

Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублей

Происшествия 29.10.2019 14:32
497 0
29.10.2019 14:32


Поиграть на бирже решили двое жителей Волгограда и лишились своих сбережений. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г.Волгограду, заявления о мошенничестве поступили за минувшие сутки в отделы полиции по Центральному и Ворошиловскому районам. В первом случае обратилась 55-летняя женщина, сообщив о хищении 470 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что в социальной сети ей поступило предложение инвестировать свои сбережения на счет брокерской фирмы. Пройдя по ссылке, она перевела на свой электронный кошелек крупную сумму и ее тут же списали. Телефоны, указанные в сообщении, не отвечали. 
На удочку лжеброкеров попала и 46-летняя жительница Ворошиловского района. Ей позвонил мужчина, который представился начальником финансового отдела брокерской компании. Он предложил получить проценты за ранее переведенные деньги. Для этого волгоградке необходимо было сначала перевести звонившему имеющиеся у нее на счете деньги, а затем ожидать зачисления крупной суммы. Согласившись, женщина перевела 122 693 рубля, но поступления обещанных денежных средств так и не дождалась. В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
44059 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
41775 4
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном
22.10.2019 07:57
33289 7
Происшествия
29.10.2019 11:12
Происшествия 29.10.2019 11:12
1766 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.10.2019 11:01
Происшествия 29.10.2019 11:01
2239 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.10.2019 08:54
Происшествия 29.10.2019 08:54
1198 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.10.2019 17:56
Происшествия 28.10.2019 17:56
2777 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.10.2019 12:49
Происшествия 28.10.2019 12:49
1976 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.10.2019 10:21
Происшествия 28.10.2019 10:21
4948 25 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2019 11:30
Происшествия 27.10.2019 11:30
5356 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2019 10:08
Происшествия 27.10.2019 10:08
2740 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2019 09:59
Происшествия 27.10.2019 09:59
3947 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 20:14
Происшествия 26.10.2019 20:14
27361 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 16:54
Происшествия 26.10.2019 16:54
9260 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 09:52
Происшествия 26.10.2019 09:52
3637 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 14:34
Происшествия 25.10.2019 14:34
7927 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 13:18
Происшествия 25.10.2019 13:18
3652 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 11:57
Происшествия 25.10.2019 11:57
2239 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные островаСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде с фирмы взыскали 500 тысяч рублей за коррупцию учредителяСмотреть фотографии
14:49
Волгоградец осужден за роль аварийного комиссара в фиктивных ДТПСмотреть фотографии
14:32
Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:29
Волгоградский губернатор разъяснил новому заму тактику работы в сфере строительстваСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгограде определили список аварийных домов для переселения в 2020 годуСмотреть фотографии
12:47
«Кладбищенские войны»: замглавы Волгограда оштрафовали за неполные ответы на вопросы о похоронном монополисте Смотреть фотографии
12:24
Управделами администрации Волгоградской области возглавит новую структуруСмотреть фотографии
11:55
Пробкам на Волжской ГЭС осталось жить несколько днейСмотреть фотографии
11:23
Улицы и дворы Волгограда освободят от автохламаСмотреть фотографии
11:12
Два человека погибли от отравления газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде садовод с бензопилой упал с лестницы и перерезал себе шеюСмотреть фотографии
10:13
Александру Пахмутову хотят сделать Почетным гражданином Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
«Не ответит за «дебилов»: Леонид Слуцкий избежит разборок из-за волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:54
Двое волгоградцев оборудовали на даче нарколабораториюСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области вторичное жилье дорожает быстрее новостроекСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде легковушка врезалась в трамвайСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области владелицу «Lexus» заставили погасить крупный долг перед ГИБДДСмотреть фотографии
17:11
Три брата кувалдами добывали металл на обочине дороги под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Под Волгоградом неблагодарный бомж обвиняется в похищении трехлетнего ребенкаСмотреть фотографии
16:01
Для Волгоградской облдумы закупают новую партию мебели почти за 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:24
Более 200 волгоградских школьников посетили с экскурсией цеха «Красного Октября»Смотреть фотографии
15:18
В Волгограде на бурное празднование Дня народного единства отвели два часаСмотреть фотографии
14:25
На пост главного тренера волгоградского «Ротора» «сватают» легенду футболаСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области отчим пытался сделать из 12-летнего пасынка боевикаСмотреть фотографии
13:50
Изменили до неузнаваемости: волгоградка взыскала 1,2 млн рублей за неудачную "пластику"Смотреть фотографии
13:41
«Ренессанс страхование»: водители недооценивают опасность быстрого разгонаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде кража дорогого велосипеда попала на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
В Волгоградской области забор дома депутата испортили оскорбительной надписьюСмотреть фотографии
11:10
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 