Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублей





Поиграть на бирже решили двое жителей Волгограда и лишились своих сбережений. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г.Волгограду, заявления о мошенничестве поступили за минувшие сутки в отделы полиции по Центральному и Ворошиловскому районам. В первом случае обратилась 55-летняя женщина, сообщив о хищении 470 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что в социальной сети ей поступило предложение инвестировать свои сбережения на счет брокерской фирмы. Пройдя по ссылке, она перевела на свой электронный кошелек крупную сумму и ее тут же списали. Телефоны, указанные в сообщении, не отвечали.

На удочку лжеброкеров попала и 46-летняя жительница Ворошиловского района. Ей позвонил мужчина, который представился начальником финансового отдела брокерской компании. Он предложил получить проценты за ранее переведенные деньги. Для этого волгоградке необходимо было сначала перевести звонившему имеющиеся у нее на счете деньги, а затем ожидать зачисления крупной суммы. Согласившись, женщина перевела 122 693 рубля, но поступления обещанных денежных средств так и не дождалась. В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.



