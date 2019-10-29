Общество 29.10.2019 13:24
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29.10.2019 13:24
Администрация Волгограда заключила контракты на покупку первых 38 квартир, предназначенных для переселения жителей аварийных домов. Еще два контракта будут подписаны в ближайшее время. Приобретаемая в рамках новой региональной программы недвижимость находится в жилых комплексах, расположенных в Кировском и Советском районах, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. После того, как застройщики передадут квартиры муниципалитету, городские власти начнут процедуру заключения договоров соцнайма и договоров мены с жителями аварийных домов.
Новые квартиры закуплены для волгоградцев, проживающих в домах № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Аукционы на приобретение квартир муниципалитет объявил в конце сентября – начале октября. В результате две строительные компании взяли на себя обязательства предоставить для переселения граждан 33 двухкомнатных и 7 трехкомнатных квартир.
В ближайшее время муниципалитет объявит новые аукционы на покупку 33 однокомнатных квартир. В мэрии отметили, что в текущем году в регионе уже приобреталось значительное количество квартир, в том числе однокомнатных, для обеспечения жильем разных категорий граждан. В связи с этим условия новых аукционов предусматривают отсрочку по передаче жилья муниципалитету. Это позволит расширить круг потенциальных участников конкурсных процедур за счет застройщиков новых домов, которые будут сданы в эксплуатацию в следующем году. На таких же условиях до конца текущего года муниципалитет планирует заключить контракты и на покупку квартир для жителей 15 домов, которые, согласно программе, подлежат расселению в 2020 году. Это дома №№ 1, 2 и 4 по улице Вучетича, № 25 по улице Воронкова, №№ 5 и 9 по улице Удмуртская, №50 в пос. Мирный, № 14 на территории поселка Сорок домиков, корпусов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 дома № 7 по улице имени Алехина. Сейчас собственники находящихся в них жилых помещений выбирают вариант компенсации за свое жилье – денежные выплаты или новые квартиры. По условиям программы, приобретаемое городом жилье может располагаться как в новостройках, так и в домах, введенных в эксплуатацию после 2009 года. Продавцам недвижимости в строящихся домах также предоставят отсрочку.
Напомним, до 1 сентября 2025 года на территории Волгоградской области предстоит расселить 318 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. В самом Волгограде расселению подлежит 251 многоквартирный дом.
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