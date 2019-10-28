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МегаФон: на что потратить 30% кэшбэка

Телеком 28.10.2019 11:10 Новости компаний
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28.10.2019 11:10 Новости компаний


В октябре оператор выпустил обновленную линейку «Включайся», благодаря которой кэшбэк за оплату услуг связи может достигать 30%. Пресс-служба компании рассказала читателям ИА «Высота 102», как его получить и на что тратить.
Как это работает?
Новые тарифы предусматривают растущий кэшбэк. Чем дольше вы абонент МегаФона, тем больше кэшбэк. При этом неважно, пользовались ли вы раньше тарифами линейки «Включайся» или другими тарифами – стаж засчитывается от времени активации сим-карты. Главное – перейти на обновленную линейку.
Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев составит 25%, а через 24 месяца достигнет максимума в 30%. Кэшбэк начисляется каждый месяц от абонентских платежей и оплаты роуминга, его можно копить и потратить в течение 12 месяцев. 
Как подключить? 
Опция доступна новым пользователям тарифных планов «Включайся!» («Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум»). Подключить услугу можно в один клик в личном кабинете МегаФона в разделе кэшбэк. 
На что тратить? 
Дополнительные минуты, гигабайты и SMS
Теперь кэшбэком можно оплатить безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. За 55 рублей кэшбэка можно подключить, например, неограниченное количество SMS на все номера МегаФона РФ, а также 100 SMS в день на все номера. За 100 рублей кэшбэка можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, а за 30 рублей – подключить безлимит на мессенджеры. 
Более 30 тысяч аудиокниг, которые можно слушать по подписке за кэшбэк в каталоге ЛитРес без рекламы. Также вы получаете скидку 20% на покупку аудиокниг, не входящих в подписку.
Там вы найдете более 70 популярных изданий в одном приложении по различным темам: дом, бизнес, авто, спорт, мода, путешествия. Это отличная возможность читать или слушать прессу без рекламы. Вам будут доступны такие издания, как Cosmopolitan, Esquire, Forbes, NationalGeographic, «Вокруг света», РБК и другие. 
Можно оплатить подписку кэшбэком и получить доступ к 100 тысячам книг в каталоге ЛитРес: романы, детективы, книги о бизнесе, психологии и многое другое. Также будет действовать скидка 20% на покупку электронных, не входящих в подписку.
Кэшбэк-сервис #Специи: Золотой уровень кэшбэка
Это сервис, с помощью которого можно получать на 60% больше кэшбэка за интернет-покупки в 500+ магазинах. После покупки в онлайн-магазинах на счет телефона возвращается повышенный кэшбэк.
Кэшбэком также можно оплачивать подписку на музыкальные сервисы: Яндекс.Музыка, BOOM, Звук. Вас ждут HD-качество звука, новинки и персональные плейлисты без рекламы и ограничений по времени.
Это приложение для родителей, которые хотят быть спокойны за своих детей. С его помощью можно смотреть на карте, где ребенок в режиме онлайн: отмечать зоны и получать SMS, если он их пересечёт. Вся история перемещений за день будет сохранена. Также можно блокировать сайты и приложения, не предназначенные для детей, узнавать, сколько денег на балансе и какой заряд батареи на телефоне ребенка. 
Пакеты МегаФон ТВ
Кэшбэком можно оплачивать подписку на пакеты в МегаФон ТВ: «Оптимальный», «Максимальный», «Кино HD», «Русские сериалы», «Большой детский», «Кино по подписке», «Блогеры», «18+» на 7 дней и 30 дней на выбор.
Кэшбэк на товары
Для оплаты товаров кэшбэком в салоне МегаФона получите код и покажите его менеджеру. Также вы можете использовать кэшбэк для оплаты заказа в интернет-магазине.
Остались еще вопросы? 
Сможете найти всю подробную информацию здесь или в фирменных салонах связи МегаФона.


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